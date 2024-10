Pesquisadores do Ceará promovem eventos para avaliar eleições municipais de 2024

O processo eleitoral e o impacto dos resultados das eleições municipais no Ceará e no Nordeste vão ser foco de discussões em dois eventos realizados pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e pela Universidade Estadual do Ceará (Uece) reunindo pesquisadores de política e processos eleitorais.

Na próxima quinta-feira (31), o Laboratório de Estudos em Política, Eleições e Mídia (Lepem/UFC) realiza o "Seminário Eleições 2024". As mesas de discussão vão ter como foco as estratégias usadas pelas campanhas eleitorais no Ceará, além do impacto dos resultados em disputas de cidades importantes do Estado, como Caucaia, Sobral, Maracanaú e Fortaleza.

Coordenadora do Lepem, a professora Monalisa Soares explica que o seminário foi dividido em três eixos de discussão. O primeiro deles será para pensar nas estratégias de comunicação usadas pelas candidaturas. "A gente viu campanhas muito midiatizadas, muito de redes e o papel estratégico disso, dessa circulação de discursos. Então, (será discutido) esse espaço da comunicação como espaço da produção das campanhas, da cobertura, mas também da busca dos agentes políticos pela adesão do voto a partir dessas estratégias", explica.

A discussão sobre o resultado eleitoral em grandes colégios eleitorais cearenses também deve ter destaque, assim como a eleição na capital cearense. "Fortaleza se tornou a eleição mais disputada do Brasil. (Será avaliado) o que significou essa reprodução da polarização nacional, mas com o nosso sotaque cearense e fortalezense, que são as dinâmicas próprias, inclusive da correlação de força dos grupos na cidade", pontua Monalisa.

Já no início de novembro, o Doutorado Acadêmico em Políticas Públicas da Uece realiza o I Simpósio de Política do Nordeste. Serão três dias de discussões com pesquisadores do Ceará e de outros estados, como Bahia, Alagoas e Piauí.

"Será a ocasião de reunir pesquisadores do Brasil todo, mas com foco no Nordeste, que tem pesquisado as eleições e as dinâmicas da política local em vários estados. Também será a oportunidade de lançar o Observatório de Política do Nordeste, o OBN", ressalta o coordenador do Doutorado em Políticas Públicas da Uece, Emanuel Freitas.

Serão realizadas mesas sobre as eleições nas capitais nordestinas, sobre comunicação política, sobre as disputas em cidades do interior do Nordeste e sobre as relações entre política e religião.

Entre as conferencistas está a presidente da Associação Brasileira de Pesquisas Eleitorais (Abrapel) e professora da Universidade de Minas Gerais, Mara Telles, e da presidente da Associação Brasileira de Ciência e Política e professora da Universidade Federal de Alagoas, Luciana Santana. "Também teremos grupos de trabalhos, onde inscritos apresentarão comunicações sobre as dinâmicas que giram em torno do tema das elites, da religião, dos movimentos sociais e dos partidos políticos", completa Freitas.

Serviço

Seminário Eleições 2024

Data: 31.10.2024

Local: Auditório Rachel de Queiroz, no Centro de Humanidades 2 da UFC, no Benfica.

Horário: das 9hs às 18 hs

Gratuito.

I Simpósio de Política no Nordeste

Data: De 5 a 7 de novembro

Local: Mini-auditório do Centro de Estudos Sociais Aplicados da Uece

Mais informações: www.uece.br/eventos/simposiopoliticadonordeste