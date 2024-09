Pesquisa Ipec Juazeiro do Norte: quem o eleitor acha que vai vencer a eleição de 2024

A segunda rodada da pesquisa Ipec para a disputa pela Prefeitura de Juazeiro do Norte, divulgada nessa quinta-feira (19), mostra a percepção do eleitor sobre quem vai vencer a eleição na cidade da região do Cariri, independentemente da sua escolha de voto.

Para 49% dos entrevistados, Glêdson Bezerra (Podemos) é quem vai ganhar a eleição. Já o candidato pelo PT, Fernando Santana, é apontado como possível vencedor por 38% dos entrevistados. Lino Alves (PCO) e Sued Carvalho (UP) não chegaram a pontuar. Não sabem ou não responderam correspondem a 13%.

O levantamento foi encomendado pela TV Verdes Mares Cariri e ouviu 800 pessoas. A pesquisa foi realizada entre os dias 16 e 18 de setembro, com eleitores com 16 anos ou mais na cidade de Juazeiro do Norte. A soma dos percentuais pode não totalizar 100% porque os entrevistados puderam citar mais de um candidato.

2ª RODADA IPEC JUAZEIRO DO NORTE

INDEPENDENTEMENTE DA SUA INTENÇÃO DE VOTO, NA SUA OPINIÃO, QUEM SERÁ O PREFEITO DE JUAZEIRO DO NORTE?

Glêdson Bezerra (PODE) - 49%

- 49% Fernando Santana (PT) - 38%

- 38% Lino Alves (PCO) - 0%

- 0% Sued Carvalho (UP) - 0%

- 0% Não sabe/ Não respondeu - 13%

A pesquisa, contratada pela TV Verdes Mares Cariri, foi realizada pelo instituto Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) e está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) sob protocolo CE-03999/2024. O nível de confiança estimado é de 95%. Os 800 eleitores foram ouvidos de forma presencial, com a aplicação de questionário estruturado junto a uma amostra representativa do eleitorado em estudo.