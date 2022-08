Patrícia Pillar se pronuncia após menção à frase de Ciro Gomes em debate: 'parem de falar por mim'

A atriz Patrícia Pillar se pronunciou no Twitter, nesta segunda-feira (29), sobre a discussão que envolveu seu nome no debate dos presidenciáveis da Band TV, em que Jair Bolsonaro (PL) relembrou uma fala polêmica de Ciro Gomes (PDT), ex-marido da atriz.

No último domingo (28), após criticar o ataque do chefe do Executivo à jornalista Vera Magalhães, Ciro perguntou o motivo de a candidatura de Bolsonaro ter dificuldade de avançar entre o eleitorado feminino. Ele ainda citou que Bolsonaro se referiu à filha Laura como uma "fraquejada".

Na réplica, o parlamentar rebateu Ciro relembrando uma fala sobre Patrícia Pillar. "Eu falei da fraquejada já. Me desculpei e peço desculpas novamente. Você falou que a missão mais importante de sua [ex]-mulher era dormir contigo. Pelo amor de Deus, peça desculpas também", exigiu.

Ciro, então, relembrou a frase sobre a relação com Patrícia: "Vinte anos atrás, cometi absolutamente a infelicidade de fazer gracinha com uma mulher que foi minha companheira durante 18 anos. Já me desculpei por isso milhões de vezes, e isso é de se desculpar a vida inteira", argumentou.

Patrícia Pilar se pronuncia

No Twitter, Patrícia comentou a citação de Bolsonaro e esclareceu que tem uma relação de "admiração e respeito" com o ex-marido.

"Parem de falar por mim! Há 20 anos, Ciro Gomes, meu ex-marido, disse uma frase infeliz em entrevista e imediatamente me pediu desculpas, que foram aceitas já naquela época. Portanto, Ciro não me deve absolutamente nada, e até hoje tenho por ele grande admiração e respeito", escreveu.