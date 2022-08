Felipe d'Avila chama Maria da Penha de 'Maria da Paz' durante debate presidencial

O candidato a presidência da República Felipe d'Avila (Novo) cometeu uma gafe nesse domingo (28), durante o debate entre os presidenciáveis na Band. Ao abordar políticas públicas voltadas a mulheres, d'Avila trocou o nome da lei Maria da Penha - que pune violência doméstica contra mulher - por "Maria da Paz".

"Tem uma impunidade no Brasil que é uma coisa que nós precisamos combater com uma Justiça que faça a lei ser cumprida. Segundo, precisamos replicar as boas experiências existentes", iniciou.

"Por exemplo, a polícia Maria da Paz, uma força importante que vem aumentando brutalmente as mulheres que têm coragem de denunciar estupro. Nós temos que aproveitar as boas experiências de política pública voltadas para combater crimes desta natureza", disse.

Primeiro debate

Além de Felipe d'Ávila (Novo), participaram do debate da Band os candidatos Lula (PT), Simone Tebet (MDB), Jair Bolsonaro (PL), Soraya Thronicke (União) e Ciro Gomes (PDT). Este foi o primeiro duelo entre presidenciáveis na TV no âmbito das eleições de 2022.

As eleições deste ano acontecem em 2 de outubro. Caso necessário, o segundo turno ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.