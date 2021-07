Parcerias podem aquecer turismo para a retomada econômica no Ceará, avaliam prefeitos

Atividade fortemente afetada pela pandemia de Covid-19, o turismo pode ser uma das principais alternativas para a retomada econômica no Ceará. Esta é uma das apostas de prefeitos cearenses, que discutiram o assunto, nesta quarta-feira (21), no segundo e último dia do Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos Ceará 2021.

O painel "Turismo e desenvolvimento econômico sustentável" reuniu gestores municipais para debater o aproveitamento das potencialidades turísticas de cada região em conjunto. Um dos caminhos apontados foi a integração de cidades, inclusive a partir da criação de um consórcio de municípios com o objetivo de fortalecer o setor.

O Seminário, que teve como tema central "Gestão e desenvolvimento em novos tempos", é uma realização do Instituto Future e da Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece). A promoção é do Diário do Nordeste.

REVEJA O SEGUNDO DIA DO SEMINÁRIO DE GESTOES PÚBLICOS

Parceria entre municípios

Um dos participantes do painel, o prefeito de Barbalha, Dr. Guilherme (PDT), lembrou os diferentes tipos de turismo que podem ser explorados no Cariri. Além do religioso, ele citou outros exemplos, como o ecológico, o científico - pela exisência de fósseis encontrados na região -, dentre outros.

Dr. Guilherme (PDT) Prefeito de Barbalha "Nós estávamos com um planejamento, que a pandemia atrasou, de nos reunirmos para que contratemos um suporte técnico e possamos eleger qual vai ser a nossa bandeira".

"Como temos uma diversidade muito grande, nós precisamos estabelecer uma bandeira para vender o destino Cariri", acrescentou Dr. Guilherme.

Em outras cidades, prefeituras já iniciaram o trabalho de retomada do turismo em parceria com os municípios vizinhos. Um dos pontos turísticos mais conhecidos do Ceará, Jijoca do Jericoacoara é um desses exemplos.

O prefeito da cidade, Lindbergh Martins (PSD), destacou que há um intercâmbio forte entre Jijoca e os municípios de Camocim e Cruz, mas a intenção é atrair outros municípios para esta parceria. O intuito é atrair turistas de outras regiões.

"No início da minha gestão, cometi algumas falhas ao achar que podia administrar Jericoacoara sozinha. Hoje, temos que administrar junto com Cruz e Camocim. E é uma região grande, que a gente está procurando reunir todas essas belezas naturais que existem e o trabalho do turismo", disse.

Consórcio para o turismo

Gestores municipais sugeriram a criação de um consórcio entre municípios cearenses para fortalecer o setor.

Patrícia Aguiar Prefeita de Tauá "Do mesmo jeito que existe o Consórcio de Saúde, nós formarmos um Consórcio de Turismo. Com assessoria técnica, que nós precisamos nos municípios".

"Sem um órgão organizado, onde podemos ter uma orientação do planejamento, do mapeamento e do sistema municipal, a gente não consegue avançar. Porque existe uma deficiência real nos municípios", continuou Patrícia Aguiar.

A prefeita de Tauá destacou ainda que é necessário um planejamento interno, de cada município, para alcançar o potencial turístico das diferentes regiões do Estado.

"Pensar o comércio, discutir com o pessoal da Cultura, com todos os setores que formam a cidade. (É preciso ainda) Formar o Conselho Municipal do Turismo e, com isso, criar um sistema de informações, além de um inventário turístico do município", completou.

Durante o debate, os prefeitos defenderam ainda parcerias com a iniciativa privada e com o Governo do Estado para investimentos em infraestrutura, capacitação da mão de obra e divulgação dos atrativos das regiões.

Além do turismo, também estiveram em pauta, nos dois dias de evento, temas relacionados a desenvolvimento social e boas práticas de governança, proporcionando aos participantes um intercâmbio de experiências para que as gestões públicas possam lidar com desafios trazidos pela pandemia.