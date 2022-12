'O Rei descansou', lamenta Izolda Cela; veja homenagens de políticos cearenses sobre morte de Pelé

A morte de Pelé, aos 82 anos de idade, comoveu políticos cearenses, incluindo governadores, ex-governadores e deputados. Eles usaram as redes sociais para exaltar o legado de Edson Arantes do Nascimento, considerado por muitos o maior jogador da história do futebol mundial.

Pelé lutava contra um câncer de cólon e estava internado desde novembro no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

A atual governadora do Ceará, Izolda Cela (sem partido), enviou condolências aos familiares do atleta. "Meus sentimentos a todos os familiares, amigos e fãs do Rei no país e pelo mundo", escreveu nas redes sociais.

"Que Deus conforte a família, amigos e fãs", escreveu o governador eleito Elmano de Freitas (PT).

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), também comentou.

Deputados cearenses lamentaram a morte de Pelé.

Veja algumas homenagens:

José Guimarães (PT)

Danilo Forte (União Brasil)

Eduardo Bismarck (PDT)

Capitão Wagner (União Brasil)

Pedro Augusto Bezerra (PDT)

Leônidas Cristino (PDT)

Cláudio Pinho (PDT)