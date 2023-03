'Nunca parou de trabalhar', diz Juliana Lucena após suposto sumiço do pai, prefeito de Limoeiro

Após o Ministério Público do Ceará (MPCE) abrir um procedimento administrativo para apurar uma denúncia de que o prefeito de Limoeiro do Norte, José Maria Lucena (PSB), estava afastado do município há mais de 15 dias sem autorização do Poder Legislativo da cidade, a deputada estadual Juliana Lucena (PT), filha do gestor, disse, nesta quinta-feira (16), que seu pai "nunca parou de trabalhar".

Juliana Lucena Deputada Estadual "Meu pai, inclusive, está hoje lá em Limoeiro despachando. Isso foi só manobra política da oposição. Ele faz hemodiálise há 7 anos. Isso é uma manobra política para tentar enfraquecê-lo"

Neste mês, o MPCE, por meio da promotoria em Limoeiro do Norte, determinou a abertura de um procedimento administrativo para apurar uma denúncia de que o prefeito José Maria Lucena, de 77 anos, estaria afastado do cargo por mais de 15 dias sem comunicar a Câmara Municipal. Ainda de acordo com a denúncia, a prefeitura estaria sendo gerida por "assessores e pessoas próximas" devido as "condições de saúde" do gestor.

Para o vice da cidade não ocupar o cargo enquanto o prefeito cuidava da saúde, a situação não teria sido comunicada. Nesta quinta-feira, Juliana Lucena rebateu as denúncias conta o pai dizendo que ele não deixou de trabalhar e que o fato de fazer hemodiálise há 7 anos nunca o atrapalhou.

"Ele sempre continuou despachando e trabalhando. Nunca parou de trabalhar", frisou.

Na ação do MPCE, os advogados da gestão chegaram a se pronunciar sobre o caso, mas o órgão convocou o prefeito e outros gestores a deporem presencialmente no próximo dia 30 de março. Questionada se o pai compareceria, Juliana confirmou: "com certeza".