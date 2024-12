Novos dirigentes do TRT-CE para o biênio 2025/2026 tomam posse nesta sexta-feira (13)

O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará (TRT-CE) apresentará, em Sessão Solene de Posse nesta sexta-feira (13), os novos dirigentes eleitos para o biênio 2025-2026. O evento contará com a presença de magistrados, servidores e membros da sociedade, a partir das 17h, na casa-sede do órgão.

A Presidência será assumida, agora, pela desembargadora Fernanda Maria Uchoa de Albuquerque, enquanto o desembargador Francisco José Gomes da Silva será empossado como vice-presidente. Já o cargo de corregedor regional ficará sob a responsabilidade do desembargador João Carlos de Oliveira Uchoa.

Veja também PontoPoder Recurso de R$ 19,1 milhões para a saúde de Fortaleza já está disponível, anuncia Elmano de Freitas PontoPoder Presidente Lula está 'lúcido e orientado' sob cuidados semi-intensivos, diz boletim médico

Além deles, também serão empossados o desembargador Paulo Régis Machado Botelho, reeleito como diretor da Escola Judicial do TRT-CE, o desembargador Clóvis Valença Alves Filho, vice-diretor da Escola Judicial, e desembargadores José Antônio Parente da Silva e Plauto Carneiro Porto, reeleitos como ouvidor-geral e ouvidor substituto, respectivamente.

Trajetória da presidente

A desembargadora Fernanda Maria Uchôa de Albuquerque nasceu em Fortaleza e foi promotora de justiça no Ministério Público do Estado do Ceará. Ao longo da carreira, foi professora do curso de Direito da Universidade de Fortaleza e da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, além de ter se tornado membro do Ministério Público do Trabalho e assumido a chefia da Procuradoria Regional do Trabalho da 7ª Região em 1999.

Já em março de 2014, foi empossada como desembargadora do TRT-CE, em vaga do Quinto Constitucional. No Tribunal, assumiu os cargos de ouvidora-geral, presidente da Terceira Turma de Julgamento e ocupou a Vice-Presidência no biênio 2021-2022.