Nomeação de Celso Sabino como ministro do Turismo é publicada no Diário Oficial

A nomeação do deputado federal Celso Sabino (União Brasil-PA) como ministro do Turismo foi oficializada no Diário Oficial da União nesta sexta-feira (14).

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou decretos que exoneram Daniela Carneiro (União Brasil-RJ) do cargo de ministra e nomeiam Celso Sabino para seu lugar na pasta.

O Planalto confirmou a indicação de Sabino na quinta-feira (13), logo após reunião entre Lula e o deputado, que também contou com a presença do Ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e do líder do governo na Câmara, o deputado cearense José Guimarães.

Celso Sabino, advogado e administrador, está em seu segundo mandato como deputado federal pelo Pará. Entre 2014 e 2018, ele ocupou o cargo de deputado estadual.

O político assumiu cadeira na Câmara filiado pelo PSDB, mas deixou o partido para o extinto PSL - que virou União Brasil ao se fundir com o DEM.

Mudança no Turismo

A mudança do Ministério do Turismo é a segunda troca no alto escalão do Governo Lula. Em maio, Gonçalves Dias deixou o Gabinete de Segurança Institucional (GSI), que passou a ser comandado por General Amaro dos Santos.

O União Brasil, partido de Daniela e de Celso, vem pressionando há semanas o governo para mudanças nos ministérios ocupados por políticos da legenda.

Um dos motivos é que a agora ex-ministra pediu desfiliação da legenda e está em movimentação para se filiar ao Republicanos. Com a mudança, Daniela deve voltar à Câmara como deputada federal no Rio de Janeiro.