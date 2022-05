No Ceará, presidente nacional do Psol articula campanha de Adelita e estratégia para o Legislativo

Em visita ao Ceará, o presidente nacional do Psol, Juliano Medeiros, esteve na Câmara Municipal de Fortaleza na manhã desta quarta-feira (11). Acompanhado da pré-candidata do partido ao Governo do Estado, Adelita Monteiro, e dos vereadores da legenda, o dirigente ressaltou a articulação das pré-candidaturas no estado e reforçou o palanque em torno do ex-presidente Lula (PT).

A vinda à Capital cearense faz parte da caravana que os dirigentes nacionais do Psol estão fazendo por todos os estados brasileiros. Medeiros afirma que as viagens são um meio de "olhar de perto os problemas do Ceará" e as "lutas que o Psol toca".

"É um exercício de estar perto das nossas lutas, da nossa militância, de exercitar a escuta, o diálogo, ouvir nossas bases, porque é assim que se cria um partido democrático", completa.

A visita também fortalece as articulações das pré-candidaturas do Psol tanto ao Executivo estadual como ao Legislativo. Segundo Medeiros, a expectativa é eleger, pela primeira vez, um deputado federal pela legenda e ampliar - para duas ou três cadeiras - a representação na Assembleia Legislativa do Ceará.

"Há uma expectativa muito positiva de ampliação da bancada estadual e da bancada federal também com nomes fortes. A federação que estamos construindo com a Rede Sustentabilidade melhora as condições de disputa e também melhora as condições pra que o Psol supere o quociente eleitoral mínimo", projeta.

Pré-candidata ao Palácio da Abolição, Adelita Monteiro falou sobre a mobilização para ganhar espaço na disputa pelo Governo do Estado.

"A gente está muito empolgado com o tamanho que está tomando tanto a pré-candidatura ao Governo como as nossas pré-candidaturas proporcionais e com certeza nós vamos sair com um resultado eleitoral e político muito positivo dessa eleição", afirma.

Palanque para Lula

Juliano Medeiros aproveitou para reforçar a "construção de unidade" em torno da pré-candidatura à Presidência do ex-presidente Lula (PT). No final de abril, o diretório nacional do Psol anunciou o apoio ao petista ainda no primeiro turno das eleições.

"Temos uma eleição dura pela frente. Os partidos que têm compromisso com a democracia e com os direitos sociais estão construindo uma unidade importante em torno da candidatura do ex-presidente Lula, mas isso só não basta. É preciso denunciar as ofensivas contra o processo eleitoral", afirmou.

Além da visita à Câmara Municipal, Juliano Medeiros deve participar, na noite desta quarta, do evento "Bora debater o futuro do Brasil e do Ceará?", na sede do Psol em Fortaleza.