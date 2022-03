Pré-candidata do Psol no Ceará tem encontro com presidente do PT para tratar de palanque para Lula

A pré-candidata do Psol ao Governo do Ceará, Adelita Monteiro, esteve nesta sexta-feira (11) com o presidente do PT Ceará, Antônio Filho, o Conin, para dialogar sobre as possibilidades de atuação conjunta entre os partidos no Estado.

Nacionalmente, Psol e PT também avaliam aliança desde fevereiro, e o primeiro encontro entre as lideranças dos partidos aconteceu na última quarta-feira (9).

Passa pela estratégia das siglas a montagem dos palanques estaduais, principalmente no caso do Ceará, em que o PT não deve ter cabeça de chapa na aliança com o PDT, e indicar o governador Camilo Santana (PT) ao Senado. O PDT tem o ex-ministro Ciro Gomes como pré-candidato a presidente.

Paralelamente às articulações nacional, o Psol tem apresentado aos aliados no Estado a possibilidade de garantir o palanque para Lula no Ceará com a candidatura de Adelita.

"Foi um encontro muito positivo, deu para perceber que Psol e PT estão alinhados em um objetivo nacional, a unidade da esquerda está se construindo no Ceará. É o início de um diálogo muito promissor", disse Adelita à coluna após o encontro.

A decisão final do Psol sobre o apoio ou não à candidatura de Lula será tomada em 30 de abril, data da conferência eleitoral do partido. O resultado orientará as definições no Ceará.