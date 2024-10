Estratégia, comunicação e articulação: os nomes da campanha de Evandro em Fortaleza

Durante a campanha eleitoral vitoriosa, o prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão repetiu exaustivamente a parceria com o presidente Lula, o ministro Camilo Santana e o governador Elmano de Freitas. Difícil pensar em um eleitor dele que não tenha recebido essa mensagem. Uma campanha, entretanto, se ganha nos holofotes e também nos bastidores.

Em disputa acirrada, o jornalista Chagas Vieira foi um dos principais articuladores da estratégia que levou Evandro Leitão à Prefeitura de Fortaleza. Com uma trajetória consolidada no governo Camilo Santana, onde atuou como secretário de Comunicação e chefe da Casa Civil, Chagas assumiu a comunicação da campanha de Leitão e foi peça fundamental para consolidar a presença do candidato nas mídias e nas redes.

Responsável pelas mensagens que chegaram ao eleitor e pela articulação com veículos de comunicação, ele recebeu o reconhecimento do prefeito eleito ainda no discurso da vitória. Outros nomes, porém, também tiveram papel decisivo.

Jade Romero Legenda: Vice-governadora mobilizou o público feminino e fez um corpo a corpo eficaz na reta final Foto: Thiago Gadelha

A vice-governadora Jade Romero teve papel crucial na reta final da campanha de Evandro Leitão, especialmente ao atrair o voto feminino. Filiada ao MDB, Jade assumiu o protagonismo no segundo turno, participando ativamente de ações de mobilização.

Em uma kombi adesivada, percorreu bairros distribuindo materiais e incentivando o engajamento popular por meio do chamado "vira-voto". A presença de Jade e seu estilo jovem foram fundamentais para conquistar indecisos e reforçar o vínculo do candidato com o público feminino.

Leo Suricate

Num campo liderado por nomes do campo de direita como o próprio candidato André Fernandes, a campanha de Evandro Leitão conseguiu mais visibilidade no meio, o que acabou ajudando a equilibrar o jogo, com o apoio de influenciadores digitais que adotaram uma abordagem descontraída, impactante e autêntica. Destaque para Leo Souza, o "Leo Suricate", que produziu conteúdos que mesclavam humor, crítica política e a inconfundível linguagem cearense. Os vídeos geraram milhões de visualizações e engajaram o público jovem.

Cid Gomes

Nos bastidores, o senador Cid Gomes reafirmou seu papel como articulador na reta final, usando sua influência para mobilizar líderes do interior e fortalecer o apoio a Evandro Leitão em Fortaleza. A já conhecida convocatória de prefeitos foi novamente uma estratégia decisiva.

Janaína Farias

Eleita prefeita de Crateús, Janaína Farias se somou ao grupo de apoio de Evandro Leitão no segundo turno, trazendo vigor à campanha nas ruas de Fortaleza. Secretária no governo Camilo Santana, Janaína foi responsável por organizar as ações de rua.

Welington Leitão

Irmão de Evandro, Welignton fez articulações com torcidas dos clubes de futebol da Capital quando o assunto começou a ser puxado por André Fernandes. Além disso, ele organizou encontros com figuras como o vice-presidente Geraldo Alckmin e o prefeito de Recife, João Campos, mobilizando empresários e jovens, respectivamente.