‘Não visto essa carapuça’, diz Evandro Leitão sobre críticas de Luizianne em relação a apoio ao PT

As críticas lançadas pela deputada federal e ex-prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins (PT), não atingiram o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão (PT). "Eu não visto essa carapuça", garantiu o novo petista nesta quinta-feira (21) em entrevista ao PontoPoder. Nas últimas semanas, Luizianne tem questionado onde estavam as lideranças políticas que agora se aproximam do PT, em momentos de crise da legenda petista.

Sem citar quem seriam estas lideranças, a ex-prefeita falou de momentos como o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) em 2016 e a prisão de Lula (PT), em 2018. As declarações têm sido vistas, nos bastidores, como alfinetadas para Evandro Leitão, dentre outros parlamentares governistas.

Veja também

"Primeiro, é importante que a gente possa pontuar: eu não visto essa carapuça", rebateu o presidente da Alece. "Desde quando se instalou o bolsonarismo no nosso país e no nosso Estado do Ceará, sempre resistimos a todo e qualquer pensamento extremamente conservador, que é o caso dos bolsonaristas".

Evandro citou a resistência "ao golpe da Dilma", "ao fascismo" e a "tantas outras situações". "Nós sempre resistimos, sempre estivemos enfileirados com aqueles que têm um pensamento progressista, que têm um pensamento que vem ao encontro daquilo que a população brasileira precisa e necessita", garantiu.

Mesmo evitando falar sobre eventual pré-candidatura a prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão aproveitou para ressaltar a "honra" caso seja o escolhido. "Seria uma honra enorme ser o prefeito de Fortaleza", ressaltou. Contudo, "essa honra não está acima dos projetos coletivos do grupo que eu faço parte", completou o presidente da Alece.

"Eu faço política pensando no coletivo. Eu até falei, na minha filiação, (...) projeto político não pode ter cara, e sim identidade, que essa possa expressar o pensamento da coletividade. É nessa perspectiva que eu penso sobre política", reforçou.