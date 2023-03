'Não admitirei desrespeito', diz Lira sobre transfobia de Nikolas Ferreira

Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, se pronunciou contra a atitude do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), após discurso transfóbico no plenário nesta quarta-feira (8), que apareceu de peruca para minimizar mulheres trans. Lira usou seu Twitter também para pedir desculpas às pessoas ofendidas pelo parlamentar.

"O Plenário da Câmara dos Deputados não é palco para exibicionismo e muito menos discursos preconceituosos. Não admitirei o desrespeito contra ninguém. O deputado Nikolas Ferreira merece minha reprimenda pública por sua atitude no dia de hoje", escreveu.

O discurso de Nikolas foi duramente criticado durante o dia. A deputada federal Duda Salabert, que já move outros dois processos contra Ferreira, informou que entrou com uma representação para que o parlamentar seja punido por quebra de decoro.

Diversos deputados protestaram contra o discurso. Tabata Amaral (PSB-SP) disse que enviará ao Conselho de Ética uma representação pedindo a cassação do mandato de Nikolas Ferreira, a quem acusa de cometer o crime de transfobia.

A bancada do Psol anunciou que entraria no Supremo Tribunal Federal com uma notícia-crime contra o deputado. "A estratégia dos bolsonaristas e transfóbicos é antiga: usam nossas vidas de escada para se construir", afirmou a deputada Erika Hilton (Psol-SP), que é trans.

Transfobia

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) foi acusado de transfobia nas redes sociais, após discurso na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (8). Ao vestir uma peruca loira, o parlamentar disse que agora teria "local de fala" para se posicionar no Dia Internacional da Mulher. Deputadas pedem cassação do mandato do parlamentar.

Nikolas Ferreira deputado federal (PL-MG) As mulheres estão perdendo seu espaço para homens que se sentem mulheres. Para vocês terem ideia do perigo que é isso, eles estão querendo colocar a imposição de uma realidade que não é a realidade

