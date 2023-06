'Na hora de se candidatar existe ainda certo receio', diz Patrícia Aguiar sobre mulheres na política

Em seu quarto mandato como prefeita de Tauá, a advogada Patrícia Aguiar (PSD) destacou, em entrevista ao PontoPoder, a dificuldade de ter na política um ambiente seguro e acolhedor para mulheres fazerem carreira e exercerem papeis de autoridade. Liderança partidária e política, ela foi a entrevistada da Live PontoPoder desta quinta-feira (8).

Questionada sobre a preocupação do PSD com a representatividade da mulher na Política, ela ressaltou que, apesar dos estímulos partidários, ainda há gargalos a serem superados.

Patrícia Aguiar (PSD) Prefeita de Tauá "O PSD tem procurado estimular muito a participação da mulher na política, porque ela é fundamental. Enquanto a gente não tiver uma paridade de representação, nós não vamos ter uma justiça social por completo. Por melhor que seja o homem, mas são visões diferentes. (...) Nós temos um olhar mais do cuidado, que eu acho que é muito natural da mulher. Nós estimulamos muito essa liderança, muitas mulheres são líderes universitárias, líderes no comércio. A gente chega em um comércio no Interior, quase todos eles são liderados por mulheres. Mas na hora de se candidatar mesmo, de colocar seus nomes, existe ainda um certo receio, um medo. Isso não só no PSD, mas todos os partidos sentem isso"

Durante a entrevista, a gestora ressaltou que a mulher que se dedica à política no Nordeste ainda enfrenta "resquícios de uma era dominada pela presença masculina".

"Eu tenho a confiança do povo de Tauá de representá-los pela quarta vez na administração, sendo mulher, quebrando paradigmas numa região que a gente sabe que ainda existe, assim como em todo o Nordeste, resquícios de uma era dominada pela presença masculina. Então, é um desafio, mas um desafio bom", destacou.

Prefeitura de Tauá

Apesar de ser natural de Icó, foi em Tauá que Patrícia Aguiar encontrou espaço para se destacar na política. No município, foi prefeita quatro vezes — de 2001 a 2008 (dois mandatos consecutivos), de 2012 a 2016 (um mandato) e, agora, de 2020 até o momento.

Depois que deixou a prefeitura ao fim de 2016, foi eleita pela primeira vez para como deputada estadual em 2018. Na ocasião, já conquistou a posição de 3ª secretária da Mesa Diretora. Em 2020, disputou novamente a prefeitura de Tauá, saindo vitoriosa com 19.964 votos.

Com a vitória em seu berço político, renunciou ao mandato na Assembleia Legislativa do Ceará para assumir novamente a Prefeitura de Tauá, no sertão dos Inhamuns. Questionada sobre a possibilidade de disputar a reeleição em 2024, para concorrer a um possível quinto mandato, a advogada disse que ainda é cedo para fazer qualquer projeção. Antes de mais uma disputa, quer fofocar na gestão.

"A gestão ainda está em curso e, se a gente envolver a política partidária nesse momento, atrapalha. Atrapalha a gestão. Então, eu penso que tem o momento certo de a gente começar esses movimentos partidários, negociações política, de sentir a população, as tendências, saber como está o ambiente administrativo e político. A política passa pela gestão primeiro. Ainda está cedo", avaliou.

Secretaria Municipal da Mulher

Na ocasião, a gestora comentou sobre a criação de uma nova pasta na estrutura municipal durante sua gestão: a Secretaria da Mulher, Juventude, Idoso, Drogas e Família. A titular da pasta é Polyanna Lima (PSD), única vereadora mulher eleita em Tauá em 2020. Para assumir o cargo na administração municipal, Polyanna se licenciou da Câmara Municipal, deixando a Casa sem nenhuma representante feminina.

Sobre a perda do único quadro feminino na Câmara Municipal, Patrícia Aguiar lamentou, mas disse que não abriria mão de ter Polyanna como gestora da Secretaria da Mulher.

Patrícia Aguiar (PSD) Prefeita de Tauá "Era uma pasta nova, e a Polyanna é uma pessoa extramamente protagonista. Ela é radialista, é muito versátil. E como era um programa novo que a gente queria implantar, era importante que ela viesse. E ela está fazendo um trabalho excelente em todas as áreas lá. Um dos projetos que ela tem é o da Feira da Mulher Empreendedora. Um sucesso. Começou com 40 mulheres, hoje tem quase 300. Mulheres empreendendo, vivendo do seu trabalho, do seu serviço, empreendendo em todas as áreas, tendo mais autonomia financeira, criando mais autonomia no ambiente doméstico, contribuindo para diminuir a violência doméstica"

Piso da Enfermagem

Primeira cidade do Ceará a aplicar o piso da Enfermagem, a prefeita falou do esforço para implementar a medida assim que ela foi aprovada no Congresso Nacional, ainda no ano passado. A lei que fixa a remuneração mínima de enfermeiros, técnicos de Enfermagem, auxilia e parteira foi sancionada no dia 4 de agosto pelo então presidente Jair Bolsonaro (PL). No dia 10 de agosto, Patrícia Aguiar anunciou o pagamento pela prefeitura.

"Logo que foi aprovado, no mês de agosto, encaminhei para a Câmara, e nós pagamos logo de imediato aos enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares concursados, efetivos do município", destacou.

Agora, com ajuda de custeio da União, ela disse que vai ampliar o pagamento do piso também para os profissionais da Enfermagem terceirizados pelo município.

Patrícia Aguiar (PSD) Prefeita de Tauá "Agora com a sinalização da fonte de custeio do piso da Enfermagem, nós vamos ampliar também para os terceirizados. (...) Nós pagamos para todos os efetivos e, agora, vamos ampliar para os terceirizados. Lá, a gente trabalha sempre em um clima de diálogo franco. Todos eles sabem qe a gente fez o que era possível na época, mesmo sem a União repassar, nós subsidiamos. Agora, com a chegada (dos recursos da União), nós vamos ampliar com muita justiça"