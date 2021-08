Morre o ex-deputado estadual Antônio Tavares, aos 77 anos, em Fortaleza

O ex-deputado estadual cearense Antônio Tavares morreu, nesta segunda-feira (9), aos 77 anos por problemas de coração. Falecido em Fortaleza, o político foi, também, prefeito do município de Barro e conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM).

O presidente do PSDB no Ceará, ex-senador Luiz Pontes, destacou, em nota, a atuação de Tavares no Estado. Para o peessedebista, chamam atenção não somente a seriedade e a competência exercidas por ele nos cargos políticos, mas "o exemplo insuperável de amor ao seu município, Barro, e a sua gente por quem dedicou toda sua vida pública".

"Estivemos juntos em várias lutas na Assembleia Legislativa do Ceará, com quem tive o prazer de conviver em vários mandatos. O Ceará perde um grande colaborador, um homem íntegro, inteligente e vocacionado para as causas públicas. Perdi também um amigo leal, em convivência aprimorada pelos anos de parceria partidária, no Parlamento e fora dele", declarou o tucano.

Além disso, o presidente do PSDB no Estado expressou, em seu nome e demais membros da direção partidária, a profunda solidariedade à família do político falecido.

"Desejamos força à sua esposa, dona Francisca Heleniza Mendonça Tavares, aos filhos, parentes e amigos [...] Elevamos nossas preces para que Deus o receba e o acolha em paz. Meus sentimentos a todos", finalizou.