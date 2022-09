Morre a desembargadora cearense Francisca Adelineide Viana

A desembargadora Francisca Adelineide Viana morreu nesta quinta-feira (22), comunicou a Presidência no Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). A magistrada cearense exerceu suas funções no Judiciário por mais de 40 anos.

Com o falecimento, o TJCE decretou luto oficial de três dias no Poder Judiciário do Estado. A causa da morte da desembargadora, falecida nesta tarde, não foi divulgada. "O TJCE presta condolências à família e aos amigos da magistrada neste momento de dor", diz o órgão.

A presidente do Tribunal, desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, disse em nota que recebeu a notícia "com tristeza".

"O Judiciário cearense perde, hoje, uma grande magistrada, que sempre desempenhou o seu papel com compromisso e dedicação. A desembargadora Adelineide Viana era extremamente trabalhadora, amiga, proba, que honrou a toga durante os 40 anos que exerceu a nobre missão de julgar", destaca a gestora do TJCE.

O vice-presidente do Tribunal, desembargador Abelardo Benevides, também se manifestou: "Lamento e sinto muito o falecimento prematuro da estimada Adelineide Viana. Ela era exemplar, como pessoa e magistrada. Íntegra, vocacionada, operosa e amiga. Deixará grande lacuna na magistratura, no TJCE e na sociedade local".

Carreira na magistratura

Francisca Adelineide Viana entrou no Poder Judiciário em 21 de janeiro de 1981, no cargo de juíza substituta da Comarca de Guaraciaba do Norte. Ela passou ainda, após ser promovida por merecimento, pelas Comarcas de Milagres de Juazeiro do Norte, antes de seguir para Brejo Santo.

A magistrada veio para Fortaleza em 1991, em uma nova promoção de merecimento, para assumir a 2ª Vara Criminal.

Ela assumiu o cargo de desembargadora do TJCE em 2011, pelo critério de antiguidade. Na função, Adelineide atuou como gestora de metas da Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública (Enasp).

A desembargadora coordenou ainda o programa "Tempo de Justiça", uma iniciativa que monitora processos de crimes dolosos contra a vida com autoria esclarecida.