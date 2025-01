Moraes determina que governador de Santa Catarina preste depoimento sobre contato entre Bolsonaro e Valdemar

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), preste depoimento à Polícia Federal. por meio da investigação acerca do inquérito do golpe. A decisão foi divulgada nesta sexta-feira (17).

O procedimento é para verificar se o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, tiveram conversas recentes. Os dois políticos foram proibidos de manter contato para não obstruir a investigação.

Em entrevista à Jovem Pan, na última segunda-feira (13), o governador catarinense afirmou que Bolsonaro e Valdemar mantêm conversas.

"Nosso presidente Valdemar conversa muito com o presidente Bolsonaro, que é o presidente de honra, né? Espero que daqui um pouquinho eles possam conversar na mesma sala, né? Para se ajudar ainda mais", declarou Jorginho Mello.

PRAZO

Moraes deu 15 dias para a PF tomar o depoimento. Em seu despacho, o magistrado afirmou que as declarações indicam "possível violação às medidas cautelares".

"Dessa maneira, para que os fatos sejam apurados, determino que a Polícia Federal proceda a oitiva do Governador do Estado de Santa Catarina", escreveu o ministro.

Bolsonaro e Valdemar estão entre os 40 indiciados no inquérito do golpe. Eles estão proibidos de manter contato desde fevereiro do ano passado, por determinação de Moraes. Os dois negam as acusações.