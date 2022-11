Ministro da Saúde, Queiroga é vaiado em Sergipe e xinga a plateia de volta; veja vídeo

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, foi vaiado pela plateia durante o discurso de abertura do 8º Congresso Norte-Nordeste de Secretarias Municipais de Saúde, na noite desta quinta-feira (3). O evento ocorreu em Aracaju, Sergipe.

Em resposta, irritado, o gestor chamou o público de "covarde" e disse que os protestantes "só sabem fazer bagunça".

"Vocês só sabem fazer bagunça. São covardes. Não temos medo. Nós não temos medo. Podem ficar vaiando", esbravejou o ministro no palco. O vídeo do momento circula pelas redes sociais. Assista:

Motivo da vaia

De acordo com o Metrópoles, Queiroga foi vaiado após dizer que o Governo enviou aos municípios recursos para a compra de equipamentos para o enfrentamento à pandemia de Covid-19, mas que as prefeituras decidiram não adquirir os respiradores.

"Disseram que iam comprar respirador. Não compraram nenhum. Zero. É assim que vocês querem unir o Brasil? Vocês vão ter a resposta em breve", acusou o ministro.

Além disso, reproduzindo falas do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), o gestor criticou a Venezuela dizendo que as pessoas da plateia que o estavam vaiando deveriam conhecer um projeto de acolhimento em Roraima, destinado a receber imigrantes do país vizinho. "Pergunta na Venezuela o que tá acontecendo. [...] Vamos comparar", provocou.

O ministro deixou o palco escoltado por seguranças e alguns profissionais da saúde que estavam na plateia deixaram o evento.