Ministra Sonia Guajajara foi internada após alteração de pressão arterial, diz boletim médico

A ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, foi transferida de Brasília para a capital paulista, segundo informações do Instituto do Coração de São Paulo (Incor-SP), que divulgou boletim médico neste sábado (27).

Ainda segundo o hospital, Sonia Guajajara foi internada por conta de uma alteração da pressão arterial, que, no momento, já foi controlada.

O Incor detalhou, em nota, como deve prosseguir o tratamento da ministra. "A paciente segue estável, internada para acompanhamento clinico, avaliação cardiológica e realização de exames. O acompanhamento é realizado pelos cardiologistas Dra. Iascara Wozniak de Campos e o Dr. Sérgio Timerman", afirmou o Incor.

Internação após mal-estar

A titular da pasta citada foi internada na sexta-feira (26), no Hospital Regional da Asa Norte (Hran), uma unidade pública no Centro de Brasília. No local, passou por exames clínicos e, por precaução, foi transferida para a capital paulista.

Em nota, o ministério revelou que Sonia já está em recuperação, mas precisou da internação "para uma bateria de exames preventivos". O mal-estar ocorreu durante uma agenda pública na quinta (25), quando todos os compromissos seguintes foram cancelados.

Guajajara participaria de dois compromissos em São Paulo no sábado (27). São eles: "Ato político de celebração dos 40 anos do MST" e "Lançamento do filme Somos Guardiões".