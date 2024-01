Ministério Público faz operação contra prefeito de Milhã e empresários por suspeita de corrupção

Uma operação deflagrada pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) com o apoio da Polícia Civil cumpriu dez mandados de busca e apreensão contra o prefeito de Milhã, Luiz Alan Macêdo (PL), o controlador-geral do município, Paulo Isaac Pinheiro, e empresários locais, todos eles suspeitos de corrupção. Além do município do Sertão Central, a ação, batizada de "Facciata", teve como alvo endereços localizados nas cidades de Fortaleza e Iguatu.

Segundo o MPCE, a investida ocorreu após investigações da Procuradoria dos Crimes Contra a Administração Pública (Procap) apontarem irregularidades em contratos firmados pela Prefeitura de Milhã e empresas de locação de veículos, limpeza pública e fornecimento de combustíveis.

Foi determinada também, no bojo da operação, a suspensão de contratos do Município com as empresas envolvidas pelos próximos seis meses. A Justiça autorizou ainda a quebra dos sigilos bancário e fiscal dos envolvidos para aprofundar as investigações.

Pelo que informou o MPCE, em razão dos achados, os suspeitos agora podem responder pelos possíveis crimes de corrupção, fraude em licitações, falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Ao que alegou o órgão, a escolha do nome da operação, "Facciata", é uma referência ao termo "fachada", mas em italiano. Isso porque as empresas envolvidas na coleta de resíduos e locação de veículos utilizavam de "laranjas" para prestar os serviços contratados.

A reportagem procurou a administração municipal de Milhã por meio do endereço de e-mail disponibilizado em seus canais oficiais para que pudesse prestar esclarecimentos sobre o caso e tentou contato, sem sucesso, pelo telefone disponibilizado. Da mesma maneira, o gestor do município foi acionado pelo seu número pessoal. A matéria será atualiza assim que houver uma devolutiva.