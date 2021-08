Ministério da Saúde admite que 9,5 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 estão paradas

Um total de 9,5 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 da Pfizer e CoronaVac está parado no Centro de Distribuição do Ministério da Saúde (MS), em Guarulhos, em São Paulo. A pasta confirmou que as vacinas contra a Covid-19 estão estocadas sob a justificativa de que ainda precisam receber certificações de qualidade para serem distribuídas.

Escassez de imunizantes

Nesta semana, estados chegaram a suspender a vacinação em razão da escassez de imunizantes. Dentre eles, São Paulo e Rio de Janeiro.

Segundo o MS, desse total, 3,6 milhões de doses, foram liberadas hoje e vão chegar aos estados e ao Distrito Federal em até 48 horas, informou à GloboNews.

O restante, afirmou, ainda aguardará o aval do Instituto Nacional de Controle de Qualidade e Saúde ou da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)