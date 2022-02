Mario Frias faz viagem oficial de R$ 39 mil para Nova York

Mario Frias, secretário especial de Cultura do governo Bolsonaro, usou mais de R$ 39 mil de verba pública para uma viagem oficial a Nova York, nos Estados Unidos, entre os dias 14 e 19 de dezembro do ano passado.

O motivo da viagem foi um convite do lutador de jiu-jitsu Renzo Gracie para apresentar um projeto cultural envolvendo produção audiovisual, cultura e esporte. As informações constam no Portal da Transparência, do governo federal.

Segundo informações do blog de Lauro Jardim, do jornal O Globo, Frias viajou de classe executiva ao custo de R$ 26 mil somente com as passagens, além de ter recebido R$ 12,8 mil em diárias.

Os valores também constam no Portal da Transparência com o seguinte detalhamento: passagem de ida de Brasília a Nova York: R$ 13 mil; passagem de volta: R$ 13 mil; diárias: R$ 12,7 mil; e seguro: R$ 305. O custo total foi de R$ 39.150,95.

Mario Frias nega

Nas redes sociais, o secretário nega ter gasto esse valor para a viagem oficial, assim como o motivo exposto, embora não tenha esclarecido a real finalidade.

"É impressionante a falta de ética de alguns jornalistas, os quais ignoram as mais comezinhas condutas retas que deveriam pautar a atividade de comunicação. Todas as manchetes expostas nas imagens são mentirosas, pois não paguei essa quantia por essa viagem, não viajei de executiva e a finalidade da viagem não foi da forma como colocaram nas inverídicas manchetes", disse.

Frias disse ainda avaliar entrar com ação judicial contra os jornalistas. "Tenho todos os documentos que comprovam a mentira propalada por esses jornalistas e estamos avaliando notificá-los para prestar explicações, de forma judicial, sobre essas fantasiosas informações", escreveu.