Marcelo Mendes substitui Julierme Sena e toma posse na Câmara Municipal de Fortaleza

O suplente de vereador Marcelo Mendes (PL) tomou posse do mandato na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) nesta quarta-feira (22). O político, que se candidatou pelo Partido Republicano da Ordem Social (PROS) na última eleição, assume a vaga deixada por Julierme Sena (PL), que irá se ausentar da cadeira por 120 dias para tratar de “assuntos de interesse particular”.

A solenidade que oficializou a entrada de Mendes no quadro de membros do Legislativo ocorreu na sala da Presidência da Casa e contou com a presença de assessores e funcionários da CMFor. Entre 2009 e 2012 ele integrou a relação de vereadores da Capital como titular, pelo Partido Trabalhista Cristão (PTC) — hoje denominado como Agir.

Após fazer o juramento e assinar o registro, ele demonstrou gratidão aos correligionários, colegas de Parlamento, ao presidente da Câmara, Gardel Rolim (PDT), pela recepção, ao líder municipal da sua sigla, André Fernandes (PL), e ao vereador licenciado, que deu lugar para que assumisse a vaga. “Agradeço em especial ao vereador Julierme Sena, que demonstrou ser um companheiro”, frisou.

E continuou, comentando sobre o início da sua trajetória política. “Estou muito feliz porque sinto o que senti há muitos anos. Sou um egresso do velho PMDB de Juraci Magalhães. E o partido, durante muito tempo, teve uma presença marcante na cidade de Fortaleza”, relembrou Mendes.

O parlamentar falou ainda da sua alegria em poder legislar novamente. “Existe hoje um novo grupo, com uma nova energia, com sangue novo, pensando a cidade de Fortaleza e me sinto muito feliz que, eu, de uma geração anterior, tenha sido recebido e recebido. Me sinto acolhido e isso é ótimo”, salientou.

Responsável por conduzir o ato de posse, Rolim deu as boas-vindas para Marcelo e se colocou à disposição do político para contribuir com a condução do seu mandato legislativo.