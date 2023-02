Mais de 80 prefeituras do Ceará anunciaram reajuste salarial para os professores

Duas semanas após o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), anunciar o novo piso salarial do magistério, 82 prefeituras cearenses aderiram ao reajuste. O levantamento foi feito pela Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará (Fetamce) e divulgado nesta terça-feira (31).

Professores de Paraipaba são os que vão receber maior aumento salarial em 2023, que fica em 16%. Outras 38 cidades deram acréscimo de 15%, enquanto 42 deram em 14,95%, percentual fixado pela Lei Federal do Piso Nacional do Magistério. Somente Eusébio encaminhou reajuste em índice ligeiramente menor, em 14,81%.

Em Quixadá (15%) e em Maracanaú (14,95%), a revisão foi feita em valores pedidos pela categoria, mas as prefeituras anunciaram que os pagamentos vão ser feitos de forma parcelada.

A nível estadual, a Secretaria de Educação do Ceará (Seduc) realiza tratativas com entidades sindicais para viabilizar o pagamento. Ocorreu, nesta terça-feira (31), uma reunião com o Sindicato Apeoc com esse objetivo. O cumprimento do reajuste foi um compromisso assumido pelo governador Elmano de Freitas (PT). O aumento salarial é obrigação versada em lei federal.

"Todos os pontos da Campanha Salarial foram tratados na reunião e reuniões técnicas e pedagógicas serão realizadas para discutir as demandas", afirmou o sindicato, após o encontro.

Situação em Fortaleza

O prefeito José Sarto (PDT) é um dos gestores que não se pronunciaram sobre a recomposição salarial até o momento. Por isso, professores decidiram iniciar calendário de paralisação para reivindicar o piso. Dentro desta agenda, a gestão deve se reunir com a Fetamce nesta terça, às 15h, para tratar sobre o tema.

Na quarta-feira (1º), servidores organizam um protesto em frente à Câmara Municipal, na ocasião da abertura dos trabalhos legislativos de 2023. A expectativa é de que o prefeito participe da cerimônia.