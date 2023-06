Lula mantém ministra do Turismo mesmo sob pressão do União Brasil

A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na manhã desta terça-feira (13), e deixou o encontro por volta de 11h30. Segundo o G1, com informações do Palácio do Planalto, a gestora deve permanecer à frente do cargo e, inclusive, participará de audiência pública na Câmara Federal nesta tarde.

Na reunião, também estava o marido de Daniela, Waguinho (Republicanos), prefeito de Belford Roxo, no Rio de Janeiro.

A decisão de Lula de manter Daniela no cargo de ministra ocorreu em meio às pressões do União Brasil, partido de Daniela, que pleiteava mudanças nos ministérios ocupados por políticos da legenda.

Mais cedo, segundo o Terra, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, informou que o União Brasil havia manifestado o desejo de "reformulação" de seus três ministros no Governo. Àquele momento, o nome mais cotado para substituir a gestora era o do deputado federal Celso Sabino (União-PA).

'Preço muito caro'

Nessa segunda-feira (12), o prefeito de Belford Roxo, Waguinho, afirmou que ele e Daniela pagaram um "preço muito caro" pelo apoio à candidatura de Lula no Rio de Janeiro, nas eleições do ano passado. A declaração foi dada ao programa 'Estúdio i', da GloboNews.

"A ministra Daniela é de um Estado importante, o Rio de Janeiro, território totalmente bolsonarista, onde nós levamos a campanha do presidente Lula em toda a Baixada Fluminense, no interior, no noroeste. Encorajamos muitas pessoas e pagamos um preço muito caro por isso", disse o prefeito.

Daniela, contudo, enfrenta um desgaste com o União Brasil, especialmente desde que anunciou o desejo de deixar a legenda para ir para o Republicanos.