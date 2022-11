Lula e Alckmin assistem segundo jogo da Seleção Brasileira em Brasília

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva assiste ao segundo jogo do Brasil na Copa do Mundo, contra a Suiça, em Brasília, nesta segunda-feira (28). Depois da partida, Lula terá uma reunião com o vice-presidente Geraldo Alckmin, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), para discutir os detalhes da transição do Governo Federal.

O Brasil enfrenta a Suiça nesta segunda, na disputa pela classificação para a fase eliminatória da Copa do Mundo do Qatar.

"Bom dia. Hoje tem Brasil! 🇧🇷 Acompanho o jogo em Brasília, onde hoje tenho reunião com @geraldoalckmin para seguirmos trabalhando na transição e preparação do novo governo. Uma ótima semana para todos", escreveu Lula no Twitter.

Alckmin também assiste ao jogo no CCBB. Nas redes sociais, ele postou uma foto usando roupas em alusão à Seleção Brasileira e chamou atenção pelas meias escolhidas.

Transição

Em Brasília, Lula discutirá os detalhes da transição do Governo Federal, que envolvem o pagamento do Bolsa Família (ou Auxílio Brasil), além de outros programas federais.

O país ainda vive a expectativa das definições de nomes para os cargos ministeriais do terceiro mandato de Lula.