Lula detalha plano de IA para o SUS: 'Inteligência artificial tem que ser uma fonte de empregos'

O Ministério da Ciência e Tecnologia prevê investimentos de R$ 23 bilhões, entre 2024 e 2028, no Plano Nacional de Inteligência Artificial. Durante a Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, realizada em Brasília, nesta terça-feira (30), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou que "inteligência artificial tem que ser uma fonte de empregos no Brasil".

Para ele, é importante o governo ter "ousadia para as coisas acontecerem". Os repasses serão utilizados para incentivar a indústria brasileira de inteligência artificial (IA) e construir uma infraestrutura local, incluindo um "supercomputador".

O projeto ainda está sob a análise do Ministério da Casa Civil, mas o documento detalha a realização de medidas dentro do Sistema Único de Saúde (SUS), como a criação de um sistema para automatizar a transcrição de teleconsultas.

Veja também PontoPoder Prefeito exibe cópia pirata de 'Divertidamente 2' em praça pública: ‘Todo mundo ficou feliz' PontoPoder Lula critica fala de Maduro sobre 'banho de sangue' e venezuelano rebate: 'Que tome chá de camomila'

Recursos do 'Plano IA para o Bem de Todos'

O projeto, intitulado "Plano IA para o Bem de Todos", foi aprovado pelo Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CCT) na última segunda-feira (30).

Grande parte dos recursos, R$ 12,72 bilhões, é oriunda de créditos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FDNCT) e do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Dentre outras partes, estão:

R$ 5,57 bilhões correspondem ao recurso não reembolsável do FNDCT;

R$ 2,90 bilhões, à Lei Orçamentária Anual (LOA), sem FNDCT não reembolsável;

R$ 1,06 bilhão, ao setor privado, com investimentos e contrapartidas;

R$ 430 milhões, a empresas estatais;

R$ 360 milhões de demais fontes.

Os valores projetados são totais, mas ainda é preciso confirmar na programação orçamentária e financeira de cada ano.