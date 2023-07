José Sarney é internado após sofrer queda em casa, no Maranhão

O ex-presidente José Sarney, de 93 anos, foi internado nesse domingo (16) após sofrer uma queda depois de um tropeço em casa, no Maranhão.

A informação foi divulgada pela filha dele, a ex-governadora maranhense Roseana Sarney, em vídeo publicado no Instagram.

Exames

Segundo Roseana, apesar do susto, exames mostraram que está tudo bem com o pai. "Meu pai tropeçou, caiu, levamos pro hospital, mas graças a Deus os exames já concluíram que ele ta muito bem e se Deus quiser vai ficar bom logo logo", disse ela no vídeo.