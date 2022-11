José Hercy é eleito presidente da Associação Cearense de Magistrados

O juiz José Hercy Ponte de Alencar foi eleito presidente da Associação Cearense de Magistrados (ACM) para o próximo triênio — até 2025. Ele substituirá o juiz Daniel Carneiro, que ocupa o cargo até dezembro deste ano.

O magistrado, representante da chapa 2, foi escolhido na última sexta-feira (11). Ele disputava contra o juiz Saulo Belfort Simões.

Suas principais propostas para o mandato são a valorização de juízes e desembargadores e a independência da ACM.

Em discurso após o fim do pleito, José Hercy agradeceu ao seu oponente, Saulo Belfort, e disse que não medirá esforços para cumprir com as promessas de campanha.

José Hercy Ponte de Alencar Presidente eleito da Associação Cearense de Magistrados Gostaria de cumprimentar a chapa adversária, na pessoa de Saulo Belfort. É muito bom saber que nossa carreira tem pessoas tão boas como você. A categoria nos conferiu um voto de confiança e esperamos honrá-lo da melhor maneira possível. Tenham a certeza de que não medirei esforços para fazer valer a fé que cada um de vocês colocou em nosso projeto".

Processo eleitoral

De acordo com a ACM, o processo eleitoral da associação foi marcado pelo "comportamento ordeiro e pacífico das chapas". O órgão também destacou os baixos índices de abstenção, que ficaram "muito abaixo do convencional", uma vez que 80% dos magistrados compareceram às urnas para eleger seu representante.

Quem é José Hercy?

O presidente eleito da ACM é formado em Direito desde 1996. Ele também é especialista em Direito Público e mestre em Direito, Processo e Desenvolvimento.

Legenda: José Hercy representava a chapa 2 na disputa pelo cargo. Foto: Divulgação/ACM

Já foi servidor do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) e professor acadêmico, além de juiz formador da Escola Superior de Magistratura do Ceará (Esmec). Ainda, ele pertence ao Banco Nacional de Formadores da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam).

Foi promotor de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Norte por quase nove anos e, atualmente, é titular do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Quixadá, no interior do Ceará.