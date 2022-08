João Santana, marqueteiro de Ciro Gomes e Roberto Cláudio, é internado após sofrer AVC

O jornalista João Santana, marqueteiro da campanha do candidato à Presidência da República do PDT, Ciro Gomes, e do candidato ao Governo do Ceará, Roberto Cláudio, foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O jornalista baiano sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico.

Apesar da entrada na unidade de saúde ter acontecido na última terça-feira (9), a informação foi confirmada nesta quarta-feira (10).

Em vídeo publicado nas redes sociais de Ciro, o marqueteiro diz estar "muito bem". "Estou me recuperando, estou bem. Estou com autorização médica escrevendo umas coisinhas (para a campanha). Estou muito bem e vou ficar ainda melhor", afirmou.

A assessoria de comunicação do hospital apontou que o Santana está com um quadro de saúde estável. Além disso, desde o início do tratamento, ele tem apresentado respostas satisfatórias. No entanto, não há previsão de alta hospitalar.

As equipes médicas do Prof. Dr. Roberto Kalil Filho e Dr. Ayrton Massaro estão responsáveis pelo acompanhamento de João Santana.

Por meio das redes sociais, Ciro Gomes se pronunciou sobre a internação de João Santana. O candidato à presidência afirmou que marqueteiro "já superou o susto".

Leia nota de Ciro Gomes na íntegra:

O marketeiro João Santana deu entrada nesta terça-feira (09/08) no hospital Sírio Libanês com um princípio de acidente vascular que foi rapidamente identificado e tratado pelas equipes dos Drs Roberto Kalil Filho e Ayrton Massaro. Ele está bem, sem nenhuma sequela, em observação e aguardando alta para os próximos dias.

João Santana agradece as mensagens de carinho e, mesmo ainda no hospital, segue coordenando a campanha de Ciro Gomes, que teve sua candidatura homologada no último dia 20 de julho pelo PDT.