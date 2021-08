Janaina Paschoal critica padre por distribuir comida na Cracolândia, e doações crescem

Após a deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP) publicar nas redes sociais, no sábado (7), que a distribuição de alimentos na Cracolândia, em São Paulo, feita pelo padre Julio Lancellotti ajuda o crime, as doações para a igreja em que ele atua aumentaram desde o fim de semana.

"O telefone não para de tocar com as pessoas pedindo o Pix."

O sacerdote relatou que o telefone da paróquia tocou incessantemente na manhã desta segunda-feira (9), com pessoas pedindo o Pix para fazer mais doações. Sua estimativa é de que a fala da deputada tenha rendido um aumento de, pelo menos, 10% no período.

Paschoal fez a declaração no perfil que mantém no Twitter. Na postagem, ela disse que o padre e seus voluntários ajudariam se convencessem seus assistidos a irem para abrigos, pois, segundo a deputada, a distribuição de alimentos na Cracolândia ajuda o crime. "O tema precisa ser debatido com honestidade", escreveu.