Homem armado tenta agredir Ciro Gomes em Porto Alegre durante ato de campanha

O candidato à presidência da República, Ciro Gomes (PDT), teria sofrido uma tentativa de agressão durante agenda de campanha no Acampamento Farroupilha, em Porto Alegre (RS), na tarde deste sábado.

De acordo com a equipe de comunicação de Ciro, o homem, que não teve a identidade divulgada, estava armado, é apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), e chegou a agredir fisicamente integrantes da comitiva e tentou agredir o candidato do PDT.

A reportagem do Diário do Nordeste entrou em contato com a assessoria de comunicação do presidenciável, que informou que "um boletim de ocorrência foi aberto". Segundo a comunicação de Ciro, o "homem chegou a agredir fisicamente pessoas da equipe".

Ainda conforme a assessoria de Ciro Gomes, “todas as medidas estão sendo tomadas para que a polícia apure e o caso e a Justiça determine punição ao agressor”.

"Os policiais federais que fazem parte da equipe de segurança de Ciro precisaram retirar o agressor do local para que nada mais grave acontecesse. Ele foi detido e, em seguida, liberado", completou a assessoria, em nota.