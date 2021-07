Governo pagará metade de salário de 20 mil novos empregos até o fim do ano, anuncia Camilo

O Governo do Estado do Ceará pagará, pelos próximos seis meses, 50% do salário mínimo de 20 mil novas contratações nos setores do comércio e serviço. O anúncio foi feito pelo governador Camilo Santana (PT) em live nesta terça-feira (13).

A medida é para estimular abertura de novos postos de trabalho no Estado. Para que possa entrar em vigor, um projeto de lei será enviado ainda esta semana para a Assembleia Legislativa, e tramitará em regime de urgência antes do recesso parlamentar.

"Peço aos parlamentares a votação em regime de urgência para que na próxima quinta-feira (15) já possam aprovar mais essa iniciativa que vai beneficiar mais 20 mil cearenses na geração de novos empregos no estado", destacou o governador.

Na lei constará os requisitos para que as empresas se adéquem e possam ser beneficiadas pelo programa de incentivo. Um deles é o teto de contratações por estabelecimento.

Outra prerrogativa é que não haja demissões para que uma nova admissão seja efetuada junto ao programa do Governo do Estado.

De acordo com o Chefe do Executivo, o Ceará foi destaque na geração de novos empregos entre janeiro e maio de 2021, com a abertura de 24 mil postos de trabalho. Os dados são do Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados (CAGED).