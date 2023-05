Governadores do Nordeste se reúnem nesta sexta-feira (5), em Fortaleza

O Ceará será a sede da reunião do Consórcio Nordeste que reúne os governadores dos nove estados da região nesta sexta-feira (5), em Fortaleza. O evento ocorrerá no Centro de Eventos do Ceará e terá como anfitrião o governador Elmano de Freitas (PT).

O objetivo do encontro é discutir o potencial de energias renováveis do Nordeste e contará com a presença do ministro de Minas e Energia do governo Lula, Alexandre Silveira.

Entre as discussões centrais estará o debate sobre a pauta de desenvolvimento das energias renováveis, principalmente a criação de um hub avançado de hidrogênio verde gerado a partir de fontes renováveis como eólica e solar.

O encontro no Ceará será a segunda reunião do grupo desde a posse dos novos governadores, no início do ano. No dia 20 de janeiro, eles se reuniram em João Pessoa, na Paraíba. O governador paraibano João Azevedo é o atual presidente do Consórcio.

Após a reunião na Paraíba, os governadores assinaram uma carta em que se comprometem a cumprir objetivos nas áreas de desenvolvimento sustentável, cooperação e planejamento integrado.

O Consórcio Nordeste foi criado em 2019 como uma espécie de ferramenta de gestão para os nove governos estaduais. Ele permite realizar compras compartilhadas em larga escala de produtos comuns aos estados, além de fortalecer as articulações políticas da região junto ao Governo Federal e ao Congresso Nacional.

Qual o interesse do Ceará

Um dos temas mais sensíveis ao Ceará é o desenvolvimento a médio e longo prazo das energias renováveis, principalmente a criação de um hub avançado de hidrogênio verde, gerado a partir de energias de fontes renováveis como eólica e solar.

Recentemente, em viagem à China, o governador Elmano de Freitas assinou três memorandos com empresas do setor na potência asiática.

O que é o consórcio

Com a iniciativa do Consórcio, é possível que governadores possam, de maneira compartilhada, estabelecer metas centrais para promover a integração regional, articular e implementar políticas públicas integradas.

Um dos objetivos é de modernizar a infraestrutura de exploração dos recursos naturais da região, atrair investimentos internos e externos, modernizar a gestão dos estados membros e realizar compras compartilhadas, por exemplo.

Além disso, a integração dos estados facilita a articulação política com o governo federal e colabora na hora de negociar com empresas e investidores.