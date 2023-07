'Governador interferir nisso só piora o problema', diz Elmano sobre crise do PDT

O governador Elmano de Freitas (PT) evitou, mais uma vez, falar sobre a crise interna pela qual passa o PDT Ceará. Ele está, nesta quarta-feira (5), em Brasília para uma reunião com a bancada cearense no Congresso Nacional. O impasse sobre a presidência da sigla no Estado coloca em lados antagônicos dois lados que têm posicionamentos contrários exatamente sobre a gestão estadual.

Enquanto o atual presidente estadual, deputado André Figueiredo (PDT) - apoiado pelo ex-ministro Ciro Gomes (PDT) e pelo ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT) - defende que o partido seja oposição ao Governo; o senador Cid Gomes (PDT) defende a retomada da aliança entre PT e PDT no Ceará e garante ser esse o "sentimento majoritário" dentro do partido.

Elmano, no entanto, evita interferir no assunto.

Elmano de Freitas (PT) Governador do Ceará "Não me cabe como governador está entrando ou querendo ter algum tipo de atuação em um partido que eu não integro. Quem tem que apaziguar o conflito são aqueles que dirigem o partido. (...) Se eles que são do partido, até agora não conseguiram, eu acho que um governador querer interferir nisso só piora o problema".

Ele disse ainda que, como governador, ele tem que entender e respeitar a dinâmica de cada partido que integra a base aliada da gestão estadual. "Eu tenho uma convicção muito grande de que, como governador filiado a um outro partido, não devo nem nenhuma interferência em uma disputa interna de um partido que é da base aliada, com posições divergentes", disse.

Atualmente, a ampla maioria dos deputados estaduais do PDT são aliados do Palácio da Abolição, incluindo o líder do Governo na Assembleia, Romeu Aldigueri (PDT). O mesmo se repete na bancada cearense do PDT na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.

Apesar de querer permanecer distante da crise interna do PDT, o nome do governador Elmano de Freitas foi citado pelo presidente nacional da legenda, Carlos Lupi, que está licenciado desde que assumiu o Ministério da Previdência.

"Semana que vem vou procurar o Camilo, que é um dileto e fraterno amigo, junto com o Cid, depois vamos procurar também o Elmano. Nessas horas, quando as coisas estão mais acirradas, é o momento de encontrar a unidade partidária, minha tarefa é buscar essa unidade", disse Lupi, ao Diário do Nordeste, após encontro com comissão de cidistas em um hotel na Capital no dia 26 de junho.

