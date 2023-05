Google gastou mais de R$ 800 mil em anúncios contra PL das Fake News

O Google investiu cerca de R$ 837 mil em anúncios no Facebook e no Spotity contra a PL das Fake News. A informação consta em documentos das empresas obtidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

A informação foi divulgada pelo jornal Estado de S. Paulo nesta quarta-feira (31). As campanhas do Google, com ataques à proposta que estabelece normas de transparência para plataformas de buscas e redes sociais, foram exibidas pelo menos 13 milhões de vezes.

A Meta, que administra o Facebook, e o Spotify admitiram que os anúncios violaram as regras de publicidade das empresas. No Facebook, o gasto com anúncios foi de R$ 639 mil. Já no Spotify, o investimento seria o mesmo, mas a propaganda foi retirada após um dia.

O inquérito no STF, instaurado a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR), investiga a conduta de dirigentes do Google e do Telegram que tenham participado de campanha 'abusiva' contra o PL. O Telegram é investigado pelo disparo de mensagens a usuários criticando o PL das Fake News.

A Meta afirmou que recategorizou os anúncios do Google após a determinação do Supremo. O Spotify informou à corte que investiga internamente os motivos que levaram à veiculação da propaganda, já que a empresa tem como regrar não aceitar anúncios políticos.

PL da Fake News

O PL 2630, que foi aprovado no Senado e deve passar pelo aval da Câmara dos Deputados, visa estabelecer normas de transparência para plataformas de buscas e de redes sociais. Dentre os pontos, está a criação de medida de combate à divulgação de conteúdos falsos, a exemplo das Fake News.

A proposta visa criar a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Se aprovado, redes sociais, aplicativos de mensagens e ferramentas de busca deverão trabalhar ativamente na retirada de contas e conteúdos considerados criminosos.

Se aprovado pelos deputados, o projeto volta para apreciação no Senado, de onde foi originado. Caso isso ocorra, o documento segue para a sanção presidencial, para virar lei.

O projeto, que teve pedido de urgência aprovado na Câmara, foi fatiado para garantir a aprovação. Não há data prevista para a votação.