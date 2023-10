Gleisi Hoffmann deixa UTI após cirurgia para tratar quadro de obstrução coronariana

A deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR), de 58 anos, deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital DR Star, em Brasília, na tarde desta segunda-feira (2). Ela passou por uma cirurgia no coração no último sábado (30).

Gleisi continua "recuperando-se muito bem no pós-operatório" na unidade de cuidados intermediários, conforme o boletim médico.

O deputado federal Lindbergh Faria (PT-RJ), companheiro de Gleisi, comemorou a transferência da parlamentar para o quarto e afirmou que ela deve receber alta ainda nesta semana. “Obrigado novamente por todas as orações e os pensamentos positivos. Um forte abraço”, afirmou.

Obstrução coronariana

Gleisi foi internada na última sexta-feira (29) e foi submetida a cirurgia para revascularização do miocárdio no sábado (30).

O procedimento inclui realização de dois enxertos de artéria mamária para restaurar a circulação sanguínea adequada ao coração.

A deputada tinha quadro de obstrução coronária - que ocorre quando placas de gordura se depositam no interior das artérias, atrapalhando o fluxo e causando a má irrigação do músculo cardíaco.