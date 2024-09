Glêdson Bezerra se ausenta da campanha em Juazeiro do Norte e é hospitalizado para tratar infecção

Candidato à reeleição à Prefeitura de Juazeiro do Norte, o prefeito Glêdson Bezerra (Podemos) está internado em um hospital particular, desde o domingo (22), para tratar de uma infecção estomacal. Por conta do estado de saúde, o postulante desmarcou compromissos de campanha, inclusive entrevista prevista para ocorrer nesta terça-feira (24), no CETV 1ª Edição da TV Verdes Mares Cariri.

Glêdson está hospitalizado no Hospital Unimed Cariri e sem previsão de alta até o momento. Um novo boletim médico deve ser emitido ainda nesta manhã. O quadro dele é estável, mas com necessidade de manutenção da internação até que saíam resultados de mais exame. As informações foram repassadas pela assessoria de imprensa do postulante.

O gestor procurou o hospital no domingo, após cumprir agenda em um almoço com lideranças. Segundo a assessoria, ele já vinha sentindo desconforto estomacal há alguns dias, mas a piora ocorreu no domingo, motivo que o levou a procurar uma unidade de saúde. Devido ao quadro, ele precisou ficar internado na rede hospitalar e, desde então, está ausente das agendas de rua.

Entrevista

Um atestado médico foi enviado à emissora para comprovar a condição de saúde do postulante, que solicitou remarcação da sabatina em data futura. Pelas regras, a remarcação pode ocorrer em caso de impossibilidade devido a questões de saúde, por meio de comprovação mediante atestado médico.

A nova data ainda será definida entre a campanha do candidato e a TV Verdes Mares Cariri.