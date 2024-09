Ipec Juazeiro do Norte: como o eleitor de Glêdson, Arnon e Nelinho de 2020 pretende votar em 2024

A segunda rodada da pesquisa Ipec para a disputa pela Prefeitura de Juazeiro do Norte, divulgada na quinta-feira (19), comparou a declaração de voto dos eleitores nas eleições de 2020 com a intenção de voto para a disputa eleitoral de 2024.

Os números apontam que a maioria do eleitorado do prefeito Glêdson Bezerra (Podemos) em 2020 permanece fiel ao candidato — apesar de uma queda no apoio, se comparados aos dados das duas rodadas do levantamento. Por outro lado, entre os eleitores dos adversários do atual prefeito em 2020, a tendência é migrar para Fernando Santana (PT).

A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%. O levantamento foi encomendado pela TV Verdes Mares Cariri e ouviu 800 eleitores com 16 anos ou mais de Juazeiro do Norte. A pesquisa foi realizada entre os dias 16 e 18 de setembro. A soma dos percentuais pode não totalizar 100% em decorrência de arredondamentos.

Eleitores de Glêdson Bezerra em 2020

Entre os que votaram em Glêdson na última eleição, 70% pretendem repetir o voto em outubro deste ano. Outros 20% informaram que vão votar em Fernando Santana (PT), enquanto 2% pretendem votar em Sued Carvalho (UP) e 1% em Lino Alves (PCO).

Há ainda 2% dos eleitores de Glêdson em 2020 que agora pretendem votar branco ou nulo. Já 5% dos entrevistados não sabem ou não responderam.

Na primeira rodada da pesquisa Ipec para a Prefeitura de Juazeiro do Norte, divulgada no último dia 5 de setembro, os eleitores de Glêdson em 2020 se mostraram ainda mais fiéis ao atual prefeito, com 93% de apoiadores que pretendiam repetir o voto no candidato do Podemos neste ano. À época, apenas 3% pretendia migrar para Fernando Santana (PT) e 1% para Sued Carvalho (UP). Lino Alves (PCO) não pontuou na primeira pesquisa entre antigos eleitores de Glêdson Bezerra, assim como brancos e nulos.

Eleitores de Arnon Bezerra em 2020

Entre os que votaram em Arnon Bezerra (na época no PTB) em 2020, 58% devem votar em Fernando Santana neste pleito, segundo a pesquisa. Outros 24% pretendem votar em Glêdson Bezerra.

Já 3% dos eleitores de Arnon Bezerra dizem que vão votar em Sued Carvalho e 1% em Lino Alves. Brancos e nulos representam 8% destes eleitores e não sabem ou não responderam somam 6%.

Na primeira rodada da pesquisa Ipec para a Prefeitura de Juazeiro do Norte, os eleitores de Arnon já indicavam um apoio majoritário ao candidato do PT, com 56% declarando a intenção de votar em Fernando Santana neste ano. À época, outros 31% pretendiam votar em Glêdson Bezerra; 3% tinham planos de votar em Sued Carvalho e 2% em Lino Alves. Brancos e nulos representavam 6%.

Eleitores de Nelinho em 2020

Já entre os que escolheram Nelinho (na época no PSDB) nas últimas eleições, 67% devem votar agora no candidato do PT, Fernando Santana. Outros 20% dizem que irão votar em Glêdson Bezerra, do Podemos.

Ainda entre os eleitores de Nelinho, 7% devem votar em Sued Carvalho e 4% em Lino Alves, enquanto 1% diz que irá votar branco ou nulo. 1% dos entrevistados não soube ou não quis responder.

Na primeira rodada da pesquisa Ipec para a Prefeitura de Juazeiro do Norte, 51% dos eleitores de Nelinho em 2020 manifestaram intenção de migrar o voto para Fernando Santana neste ano. À época, outros 29% diziam ter planos de votar em Glêdson Bezerra. Ainda entre os eleitores de Nelinho, 4% diziam votar em Sued Carvalho e 2% em Lino Alves, enquanto 9% diziam votar branco ou nulo neste pleito.

Eleitores que votaram branco ou nulo em 2020

O Ipec mensurou ainda como irão votar, em 2024, os eleitores que votaram branco, anularam ou não votaram em 2020, além daqueles que votaram em outros candidatos — nas últimas eleições, também concorreram Ana Paula Cruz (na época, no PSB) e Demontieux Cinquentinha (na época, no Psol).

Neste caso, o eleitorado está dividido entre Fernando Santana e Glêdson Bezerra. O candidato do PT recebe 43% dessa fatia do eleitorado e o postulante do Podemos soma 41%. A dupla está tecnicamente empatada. Sued Carvalho e Lino Alves pontuam 4% e 1%, respectivamente. Outros 6% pretendem votar nulo ou branco novamente, enquanto 5% não sabem ou não quiseram responder.

Na primeira rodada da pesquisa Ipec para a Prefeitura de Juazeiro do Norte, a maioria destes eleitores tinha planos de votar em Fernando Santana — um total de 45%. Já 33% declaravam votar em Glêdson Bezerra. Lino Alves e Sued Carvalho pontuavam 3% cada. Outros 13% pretendiam repetir o voto nulo ou branco.

A pesquisa, contratada pela TV Verdes Mares Cariri, foi realizada pelo instituto Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) e está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) sob protocolo CE-03999/2024. O nível de confiança estimado é de 95%. Os 800 eleitores foram ouvidos de forma presencial, com a aplicação de questionário estruturado junto a uma amostra representativa do eleitorado em estudo.