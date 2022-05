"Girl From Fortaleza": vereador propõe concurso para modelos, maquiadores, estilistas e compositores

O vereador de Fortaleza Léo Couto (PSB) apresentou projeto de lei para criar, no calendário oficial da Capital, o " Dia da Garota de Fortaleza - Girl From Fortaleza". Segundo a proposta, a data da comemoração seria no último domingo de maio e poderá contar com a realização, pela Prefeitura, de concurso de moda e arte para celebrar a data.

A iniciativa prevê quatro modalidades para a competição. Além da modelo, também poderiam competir maquiadores, estilistas e compositores - estes últimos seriam responsáveis por criar a música oficial da data comemorativa. A intenção, segundo o texto da proposta, é fomentar o mercado da moda na Capital.

"A realização de um concurso de beleza através de parcerias público-privada, envolvendo as classes menos favorecidas da municipalidade, proporcionará além da descoberta de novos talentos, oportunidades de negócios com o aquecimento deste mercado que sempre foi promissor nas terras alencarinas", afirma a justificativa do projeto de lei.

A proposta autoriza a parceria com instituições da iniciativa privada e deixa a critério do Executivo municipal a realização ou não do concurso na data marcada como "Dia da Garota de Fortaleza". A matéria está na pauta da sessão desta quinta-feira (12) da Câmara Municipal de Fortaleza e ainda deve passar pelas comissões temáticas antes de ser votada pelo plenário da Casa.