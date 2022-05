Disputa por liderança do PL na Câmara de Fortaleza poderá ficar a cargo de Acilon Gonçalves

A disputa pela liderança do PL na Câmara Municipal de Fortaleza deve ser decidida pelo presidente do diretório estadual do partido, Acilon Gonçalves. Com a bancada de vereadores dividida entre governistas e oposicionistas, não foi possível um acordo sobre o combando do grupo - que representa a segunda maior bancada da Câmara Municipal.

O vereador bolsonarista Dudu Diógenes (PL), suplente em exercício, pleteia o cargo de líder do partido na Casa. Atualmente, a governista Ana Aracapé (PL) é quem ocupa a liderança. "O correto é ter uma pessoa identificada com o presidente da República. Essa é a nossa posição bolsonarista dentro do PL", disse o parlamentar.

Ele tentou conseguir assinatura da maioria dos vereadores do PL para apresentar requerimento para troca de liderança, mas conseguiu apoio apenas da metade. Além dele, os vereadores Carmelo Neto e Priscila Costa assinaram requerimento pela mudança. Tia Francisca e Pedro Matos, além da atual líder, Ana Aracapé, não assinaram.

Disputa interna

A solução encontrada por Diógenes foi levar o assunto para o presidente do PL Ceará e prefeito do Eusébio, Acilon Gonçalves. Segundo o parlamentar, uma reunião deve ser agendada ainda nesta quarta-feira (11) para discutir o tema. "A gente vai conversar com ele, reunir os seis (vereadores) e ter uma decisão comum", afirma o vereador.

O Diário do Nordeste tentou contactar a vereadora Ana Aracapé sobre a nova movimentação dos parlamentares bolsonaristas, mas não obteve retorno. Em entrevista na terça-feira (10), ela havia afirmado que via "com estranheza" a investida dos colegas de partido e disse que Dudu Diógenes estava "de olho no tempo de liderança para usar a tribuna".

A reportagem também buscou o presidente do PL Ceará, Acilon Gonçalves, para se manifestar sobre o impasse na bancada de vereadores de Fortaleza. Quando houver resposta, a matéria será atualizada.