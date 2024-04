PEC do Quinquênio: entenda proposta que destina R$ 42 bilhões de aumento para membros do Judiciário

Aprovada semana passada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 10/2023, ou PEC do Quinquênio, como ficou conhecida, diz respeito a um aumento salarial de 5% a cada cinco anos de serviço para integrantes do Judiciário e do Ministério Público e outros.

O texto foi classificado pelo líder do Governo na Casa, o senador Jaques Wagner (PT-BA), como "bomba [fiscal] que pode estar por vir". Segundo o parlamentar, há um estudo que indica que o impacto dos benefícios propostos na legislação pode ser de cerca de R$ 42 bilhões ao ano.

Veja para quem a PEC prevê aumento salarial:

Integrantes do Judiciário e do Ministério Público;

Ministros do Tribunal de Contas da União (TCU) e conselheiros de contas municipais e estaduais;

Delegados da Polícia Federal;

Integrantes da Advocacia Geral da União (AGU);

Procuradores dos estados e do Distrito Federal.

Veja também PontoPoder Gilmar Mendes suspende ações sobre marco temporal para terras indígenas e abre conciliação PontoPoder Alece aprova projeto do Tribunal de Justiça que reduz a quantidade de cartórios no Ceará; entenda

Bônus tem limite

No início, o texto apresentado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), previa o benefício apenas para integrantes do Judiciário e do Ministério Público. No entanto, durante a tramitação da PEC, o relator, Eduardo Gomes (PL-TO), incluiu as outras categorias.

O bônus, porém, tem um limite, e não pode ultrapassar 35% da remuneração do servidor.