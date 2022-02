BNB assina acordo com setor da moda cearense para acelerar acesso ao crédito

O Banco do Nordeste (BNB) firmou, nessa quinta-feira (17) acordo de cooperação com sindicatos do setor de moda, vestuário e confecções do Ceará para agilizar e facilitar a concessão de crédito a essas empresas. O pacto foi assinado em evento na Fiec (Federação das Indústrias do Ceará).

"É um marco de apoio ao setor. Isso vai fazer com que a gente chegue mais rapidamente com os créditos subsidiados (com recursos do FNE) do Banco do Nordeste. Essa parceria vai viabilizar atendimento diferenciado, mais ágil e menos burocrático. Vamos ampliar nossa participação no setor", comenta Livio Tonyatt, superintendente do banco.

A linha de investimento para o setor tem prazo de pagamento de até 12 anos, com até 4 anos de carência e taxas de juros de 5% ao ano para os empreendedores de menor porte, entre outros pontos.

Aceleração do crescimento

Para Lélio Matias, presidente do Sindiroupas (Sindicato das Indústrias de Confecções de Roupas de Homem e Vestuário do Estado do Ceará), o acordo vem em momento oportuno, em meio ao processo de recuperação da pandemia, e deve fortalecer a indústria da moda no Estado.

"Vamos trazer oportunidade para que os empresários tenham facilidade de acesso ao crédito de forma diferenciada. A indústria da moda do Ceará é importantíssima e estratégica para a economia cearense", enfatiza.