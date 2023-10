General Teophilo é empossado presidente do Novo em Fortaleza e anuncia planos eleitorais do partido

Ex-candidato ao Governo do Ceará, o general Guilherme Cals Theophilo Gaspar de Oliveira foi empossado, na noite da última segunda-feira (31), como presidente do Novo em Fortaleza. Os outros integrantes do diretório municipal da sigla também assumiram suas funções ao lado do militar da reserva, que já atuou como secretário nacional de segurança pública durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em mensagem enviada aos correligionários nas redes sociais, Theophilo revelou os planos eleitorais da sigla para 2024.

Guilherme Cals Theophilo Gaspar de Oliveira Presidente do Novo Fortaleza “O Novo tem sérias expectativas de vir com chapa completa para vereador e estamos pensando na majoritária com chapa pura ou coligação para que, em 2024, o Novo seja conhecido em Fortaleza e no Ceará”

O evento de posse reuniu lideranças da oposição no Ceará, entre eles Capitão Wagner, presidente do União Brasil e principal nome da oposição no Estado. Wagner e Theophilo se aproximaram em 2018, quando o militar disputou o Governo do Ceará e Wagner foi candidato a deputado federal, sendo o parlamentar mais bem votado no Estado naquele ano.

Para o próximo 2024, a expectativa é de que União Brasil lance o ex-deputado como candidato a prefeito da Capital, já o Novo também deve montar uma chapa para o pleito majoritário, colocando as duas siglas na disputa pelo Paço Municipal.

Veja a nova composição do diretório municipal do Novo Fortaleza:

PRESIDENTE: General Theophilo;

VICE-PRESIDENTE: Carlos Eduardo Martins Torres (Cadu);

SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA: Germana Maria Lima Caracas de Almeida;

SECRETÁRIA DE FINANÇAS: Mara Luiza Alexandre Vieira;

SECRETÁRIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E LEGAIS: Kézia Paiva;

SECRETÁRIO DA JUVENTUDE: Raniel.