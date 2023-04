Eduardo Girão é um dos cotados para disputar a prefeitura de Fortaleza, diz presidente do Novo

O presidente estadual do partido Novo, Afonso Maranguape, citou o nome do senador Eduardo Girão (Novo) como um dos cotados do partido para se candidatar à prefeitura de Fortaleza na disputa eleitoral do ano que vem.

Além do senador, o dirigente lembrou do advogado Rodrigo Saraiva, que já foi candidato a vereador pela legenda. De acordo com Afonso, a ideia do partido é "ter uma opção de direita totalmente diferente" da que existe hoje na Capital.

Apesar de ventilar os nomes, o dirigente reforçou que não é possível cravar quem será o candidato, já que há um modelo próprio interno da sigla para a escolha.

"No Novo a gente tem um processo de seleção interno inclusive para candidato a prefeito. Esse processo de seleção começa no dia 2 de maio", disse.

Candidatura?

Questionado se seria candidato, o senador declarou que se sente "em casa" no partido Novo e que a decisão vai passar por uma construção conjunta.

"A gente precisa fazer eventos, construir, trabalhar, estudar e discutir tudo junto com muita serenidade. O que tem que acontecer vai acontecer", disse.

O partido reuniu filiados na noite desta sexta-feira (28) em um hotel na Capital para discutir pautas em comum.

Colaborou a repórter Mariana Lemos

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil