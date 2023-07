Fortal é homenageado pelos 30 anos na Câmara dos Deputados, em Brasília

O Fortal, maior micareta fora de época do Brasil, foi homenageado pela Câmara dos Deputados, em Brasília, nesta terça-feira (11), pelos 30 anos do evento. O requerimento foi feito pela deputada federal Fernanda Pessoa (União Brasil-CE) e teve apoio do presidente da Casa Legislativa, Arthur Lira (PP-AL).

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) já havia homenageado os 30 anos do Fortal no último dia 29 de junho.

Durante a sessão solene, estiveram presentes os empresários e diretores-fundadores do Fortal, Colombo Cialdini e Pedro Coelho Neto, além do diretor, Leonardo Teixeira de Albuquerque.

Veja como foi a sessão:

A deputada Fernanda Pessoa ressaltou, durante a sessão, a importância do impacto econômico e cultural do Fortal. O deputado Ricardo Silva (PSD-SP) também falou na sessão: "Essa Casa está dando demonstrações de União para esse setor que merece reconhecimento".

Também presente no momento, Aci Carvalho, representante da Associação Brasileira de Promotores de Eventos, classificou o Fortal como um "case de sucesso".

"Temos muito orgulho de ter como associados. E agradecer a deputada Fernanda por sua iniciativa. Meus amigos, dificilmente uma empresa no Brasil sobrevive 30 anos, quiçá uma do setor de eventos. O Fortal é um case a ser estudado e levado como exemplo para todo o Brasil. É um dos poucos projetos do nosso setor que engloba o tripé da economia criativa, que é o desenvolvimento, o turismo e a cultura".

Colombo Cialdini, um dos fundadores do Fortal, agradeceu a homenagem. "Quero agradecer a proposição e agradecimentos especiais ao presidente Arthur Lira, nordestino que é, e conhece como a nossa região precisa, porque no nordeste, turismo, evento e cultura caminham juntos, e acho que é por isso que o povo é tão festeiro, alegre e feliz".

Fortal 2023

Entre 20 e 23 de julho, o Fortal terá a 30ª edição na Cidade Fortal, montada próximo à Praia do Futuro.

De acordo com o Observatório do Turismo da Prefeitura de Fortaleza e a Secretaria de Turismo do Estado, são esperados em torno de 500 mil turistas na Capital para curtir o Fortal.

Neste ano, fazem a folia artistas dos mais diversos gêneros musicais como Ludmilla, Léo Santana, Bell Marques, Ivete Sangalo e Claudia Leitte.