Exército retira sigilo de processo contra Pazuello após determinação da CGU

Após receber prazo de dez dias, estipulado pela Controladoria-Geral da União (CGU), o Exército divulgou documentos referentes à um processo administrativo contra o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello. O militar enfrentou uma investigação disciplinar por ter participado de uma motociata junto ao ex-presidente Jair Bolsonaro, em 2021.

Somados, os arquivos possuem 17 páginas, e contêm a defesa utilizada por Pazuello, assim como as conclusões de Paulo Sergio Nogueira, ex-ministro da Defesa, e do então comandante-geral do Exército.

A difusão do processo foi possibilitada a partir de ações do CGU, que conseguiram reverter o sigilo de 100 anos imposto aos documentos pelo governo de Bolsonaro. A divulgação dos autos, com base na Lei de Acesso à Informação, era negada pelo Exército desde 2021.

PARTICIPAÇÃO EM ATO POLÍTICO

Pazuello foi investigado por participar de uma motociata, no Rio de Janeiro, em maio de 2021, quando o país ainda lidava com um dos mais brutais momentos da pandemia de Covid-19. Na ocasião, o ex-ministro da Saúde chegou a discursar em um trio elétrico, ao lado do ex-presidente.

Tal atitude é proibida pelo código de conduta militar, que não permite a participação de militares da ativa em atos de caráter político-partidário sem autorização do Comando do Exército.

No entanto, apesar de ferir o regulamento, Eduardo Pazuello foi absolvido de infração disciplinar.