Evandro faz 1° ato de campanha no Pirambu e defende união e diálogo: 'Vamos respeitar a população'

O candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão, iniciou a campanha nas ruas, nesta sexta-feira (16), com uma caminhada no bairro Pirambu. Primeira vez concorrendo ao Executivo da Capital, ele esteve acompanhado da sua candidata a vice, Gabriella Aguiar (PSD), dos deputados federais José Guimarães (PT) e Luiz Gastão (PSD), e de deputados estaduais e vereadores aliados.

A agenda iniciou na Rua Marcílio Dias e seguiu pelos demais logradouros do bairro. A caminhada se estendeu por cerca de 1h30.

"Pirambu é um bairro importante, merece ser visto. Infelizmente, é um bairro esquecido pela Prefeitura e nós vamos dar toda a atenção para o Pirambu e para os demais bairros de Fortaleza que necessitam da presença da Prefeitura", afirmou Evandro.

Legenda: Gabriella Aguiar e Evandro panfletaram e adesivaram carros durante o ato Foto: Thiago Gadelha

Na ocasião, o petista destacou a importância da união de partidos e lideranças em torno de sua candidatura para ouvir a população. "Vamos respeitar a população fortalezense, que é isso que ela está precisando: ser escutada e respeitada. (...) Todas (as áreas) são prioritárias. O que precisamos hoje é da união, diálogo. Saúde é extremamente prioritária; segurança, extremamente prioritária; educação, extremamente prioritária. No entanto, o que nós estamos precisando é de união e escuta para nós definirmos o início do nosso trabalho", afirmou.

Candidata a vice na disputa, a deputada estadual Gabriella Aguiar destacou que pretende levar para o debate pautas relacionadas à saúde, limpeza urbana, mobilidade e desigualdade. "A gente vai falar muito da Saúde, essa é minha área de atuação, e tenho certeza que vou poder ajudar muito o Evandro nessa parte", frisou.

Legenda: Evandro Leitão saiu às ruas do bairro Pirambu em primeiro ato oficial de campanha Foto: Thiago Gadelha

O deputado José Guimarães (PT) afirmou que a região do Pirambu é um território que, historicamente, dá uma grande quantidade de votos para os candidatos petistas na Capital. "É um território que tem uma presença social da militância, o que nós fizemos por essa região desde aquela época do Governo do Tasso Jereissati, trabalho comunitário, das moradias. Então, nós temos bases muito sólidas aqui", disse.

Conheça o candidato

Presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Sá Barreto Leitão é bacharel em Ciências Econômicas e em Direito, tem 57 anos e nasceu em Fortaleza. Auditor-adjunto licenciado da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará (Sefaz), foi eleito pela primeira vez para um cargo político em 2014, como deputado estadual. Antes, foi secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social do Governo do Estado, na gestão de Cid Gomes.

Aliado do ministro Camilo Santana (PT), Evandro se filiou ao PT em dezembro de 2023, após aval do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) para deixar o PDT sem perder o mandato parlamentar. Depois de uma disputa intrapartidária com a ex-prefeita Luizianne Lins, ele foi oficializado para a disputa deste ano pelo Paço Municipal.