Eunício Oliveira envia áudio com ofensas homofóbicas a ex-deputado e diz que é vítima de vingança

O deputado federal Eunício Oliveira (MDB) assumiu, nesta segunda-feira (9), ter enviado um áudio com ofensas homofóbicas ao correligionário, ex-deputado estadual, Leonardo Araújo. Em Boletim de Ocorrência (B.O.) que o Diário do Nordeste teve acesso, Araújo conta que as ofensas ocorreram nesse domingo (8). Em nota, Eunício afirma que o áudio foi propositalmente editado.

"Me processa bichinho, que eu quero contar teus podres todos, que eu conheço todos. Ladrão é você, seu vi***. Vai, processa para eu mostrar que tu é ba****** vi***, ladrão, ladrão e ladrão. Ladrão é você, seu vi*** esc****. Bichinha nojenta", dizia Eunício em suposto áudio.

Araújo ainda explicou, em B.O., que os ataques do parlamentar ainda ofendiam aliados políticos e membros de sua família. A briga entre os dois ocorre devido ao desejo de desfiliação de Leonardo Araújo do MDB. O ex-parlamentar anunciou desfiliação do partido nesta segunda (9) após atrito.

O que diz Eunício Oliveira

Eunício afirmou, em nota, que o suposto áudio surge após "seguidas investidas com chantagens, agressões, calúnias e acusações infundadas, feitas pelo ex-deputado Leonardo Araújo". "O deputado emitiu palavras que não fazem parte dos seus conceitos pessoais, morais e políticos. O áudio propositalmente editado tem o intuito de atingir o deputado, caracterizando uma vingança pessoal e baixa", pontuou.

O parlamentar ainda afirma que é um aliado da causa LGBTQIAP+. "Sempre a favor dos direitos individuais e da diversidade, o parlamentar reitera seu compromisso de apoiar, proteger e lutar por direitos e dignidade de todos os cidadãos", concluiu.

Leonardo Araújo anuncia desfiliação

Na noite desta segunda-feira (9), o ex-deputado estadual utilizou as redes sociais para anunciar a desfiliação do MDB. Em nota, ele explica que o atrito com o partido se tornou mais turbulento após a eleição de 2022.

"Após longos anos de fidelidade à legenda, a situação que desabrochou em meu mandato e em minha campanha em 2022 vieram à tona da maneira mais vil e triste possível. Após uma série de ofensas à minha imagem, honra, ética e probidade, o presidente estadual da legenda atacou não só a mim, mas também a um grupo que todo dia é marginalizado e descriminalizado em nossa sociedade", iniciou.

Direcionada a Eunício, Araújo afirmou que os ataques também são aos então correligionários. "Seus ataques são, também, aos meus pares de legenda, que tanto suportaram sob seus comandos. Saio de cabeça erguida e pela porta da frente. Saio de forma justificada e reafirmando que este não é o MDB de Ulysses Guimarães e Antônio Câmara", escreveu.

Desentendimento

Eunício é presidente do MDB Ceará e 1º Secretário Nacional do partido. Araújo está no partido há cerca de 10 anos e teve um desentendimento com Eunício Oliveira durante a eleição de 2022, quando teve as contas de campanhas reprovadas pelo Tribunal Regional Eleitoral. Eunício se recusou a ratificar a prestação de contas.

O que diz o MDB Diversidade Ceará

MDB Diversidade Ceará se solidarizou com o ex-presidente do Senado Federal. Em nota, é alegado que o áudio foi descontextualizado e possui informações manipuladas.

"Ressalta-se que é de conhecimento público e notório que o Deputado Eunício Oliveira sempre foi um apoiador e defensor das minorias políticas e da população LGBTQIAP+. Isso é comprovado por suas inúmeras aparições públicas incentivando lideranças e candidaturas LGBTQIAP+, bem como pela criação deste Núcleo MDB Diversidade no Ceará", dizia nota.

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) foi procurada, contudo, ainda não respondeu sobre o ocorrido.